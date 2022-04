Chủ tịch FPT Telecom xấu hổ trước người trẻ: ''Họ giàu hơn cả anh Trương Gia Bình nhưng không bao giờ mua xe, mua nhà''

''Năm 2010, khi đang học ở Wharton thì lần đầu được nghe Ted Talk. Rất ấn tượng, đặc biệt là bài nói ''What the right thing to do'' của GS. Micheal Sandel của trường Harvard. Mơ ngày nào đó Ted Talk mời mình'' - 12 năm sau, Chủ tịch FPT Telecom mới biến giấc mơ thành sự thật, đứng trên sân khấu Ted Talk trải lòng về cách Gen Z viết lại định nghĩa về công việc và cuộc sống.

Xuất hiện tại TEDxFPTUniversityHCMC 2022 với chủ đề ''Chim Lạc'', Chủ tịch Hoàng Nam Tiến đã có màn diễn thuyết sắc cạnh về giá trị của hạnh phúc, đồng tiền và sự thành nhân, thành công.

''Tôi tự đặt cho mình một thách thức, đó là làm thế nào để nói với các bạn giống như ở nhà tôi và các con hay nói chuyện với nhau'' - không cao cách hô hào về vai vế người đứng đầu một doanh nghiệp viễn thông lớn, ông bước vào buổi trò chuyện với nhiều những gương mặt trẻ một cách thẳng thắn, chân thành và đơn giản.

Tiền mua được hạnh phúc?

''Anh Tiến ơi, liệu rằng thành công về tiền bạc có phải là tiêu chuẩn của hạnh phúc hay không? - Đó là một trong những câu hỏi mà các bạn và cả con tôi đều hay hỏi nhất.

Tôi nghĩ: Có tiền thì chưa chắc đã có hạnh phúc, nhưng không có tiền thì rất rất khó hạnh phúc'' - ông khẳng định giá trị của tiền bạc ngay từ những phút mở đầu.

Với Chủ tịch FPT Telecom, đồng lương chính là sự công nhận của xã hội, tổ chức đối với người trẻ. Khác với thế hệ của ông, thế hệ mà cả đời chỉ làm một công ty và đặt mục tiêu, đích đến là hạnh phúc mà không quan trọng về quá trình tạo lập. Hăng hái ''nhảy việc'' hay mang tư duy tận hưởng mỗi thời điểm trong cuộc sống, quên đi quá khứ và nhìn vào tương lai để hết mình với hiện tại là thứ vô cùng khác lạ so với thời đại mà ông đã lớn lên: