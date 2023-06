Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắt

Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, quê Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Phú Cường, về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.