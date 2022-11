Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn có bị tuyên án khi đang bỏ trốn?

Ngày 11/11, Bộ Công an yêu cầu các bị can này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng; nếu không, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và vụ án vẫn được kết luận theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh nói trên.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. (Ảnh: AIC).

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng. Thông thường các bị can bỏ trốn, cơ quan tố tụng sẽ tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, chờ bắt được sẽ xử lý sau.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Đề nghị truy tố đối với bị can đang bỏ trốn, đang bị truy nã là chuyện rất hy hữu, hiếm gặp nhưng vẫn có cơ sở pháp lý.

Ông Cường giải thích, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về việc xét xử vắng mặt đối với bị can đang bị truy nã. Cụ thể, Khoản 2, Điều 290 bộ luật này quy định, tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp: Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả; Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa; Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận;...

"Để xét xử bị cáo đang bị truy nã thì trước đó VKS phải có cáo trạng để truy tố, đề nghị xét xử đối với bị can đó. Có thể sau khi truy tố thì bị can bỏ trốn nên bị truy nã và vẫn xét xử. Còn trường hợp nếu VKS không truy tố đối với bị can thì không có căn cứ để tòa án xét xử đối với bị can đó", ông Cường giải thích thêm.