Chu Thúy Quỳnh nói về tin kiện Lương Bích Hữu: 'Tôi mang ơn còn không hết'

Chu Thúy Quỳnh khẳng định: "Thứ nhất, tôi chưa từng nhận ca khúc Xem Như Em Chẳng May là của riêng tôi. Sau khi bản gốc ra, anh Trung Ngôn (người sáng tác ca khúc - PV) có nhắn tin cho tôi bảo bài này rất hợp với tôi và khuyến khích tôi hát.

Thứ hai, với riêng tôi, một ca khúc được rất nhiều người hát cho thấy sự quan tâm của khán giả với ca khúc đó. Chị Lương Bích Hữu là ca sĩ đàn chị, và là người tôi ngưỡng mộ khi còn thơ bé.