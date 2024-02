Chủ thương hiệu Bia Hà Nội lãi xa kế hoạch, gần 4.000 tỷ đồng gửi két ngân hàng

* FTS: Theo BCTC quý IV/2023, CTCP Chứng khoán FPT lãi trước thuế 64 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Do lãi quý III trước đó tăng đột biến, kéo theo lãi trước thuế cả năm lên 542 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, vượt 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

* ELC: CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom lãi ròng quý IV gấp 28 lần cùng kỳ, nhờ thực hiện các dự án, hợp đồng giá trị lớn. Kết quả kinh doanh cả năm 2023 ghi nhận doanh thu thuần 980 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm trước.

* DXS: CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần năm 2023 chỉ đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 52% so với năm trước. Nguyên nhân đến từ việc doanh thu từ dịch vụ bất động sản như môi giới giảm mạnh, chỉ gần 648 tỷ đồng, trong khi năm trước hơn 2.300 tỷ đồng. Lỗ ròng hơn 168 tỷ đồng trong năm 2023.

* HUT: CTCP Tasco vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần tăng vọt lên gần 7.795 tỷ đồng, gấp 24,6 lần cùng kỳ; lãi ròng hơn 19 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

* IPA: CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố BCTC quý IV/2023 với lãi ròng gần 182 tỷ đồng, gần như bù lại cho khoản lỗ hơn 188 tỷ đồng cùng kỳ.

* TNG: Kết thúc tháng 1/2024, doanh thu tiêu thụ của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ước đạt 523 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 31,7%).