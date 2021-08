Chủ sở hữu Mì Hảo Hảo - Vina Acecook: 75% vốn ngoại, 25% vốn Việt

Như VietTimes từng đề cập, Cơ quan An Toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) đã ra thông báo thu hồi một số lô mì Hảo Hảo và miến Good do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (viết tắt: Vina Acecook) sản xuất.

Liên quan tới sự việc này, sáng 28/8, Bộ Công Thương đã yêu cầu Vina Acecook khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biết giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm nêu trên.

Trong khi đó, truyền thông trong nước dẫn lời ông Kajiwara Junichi – CEO Vina Acecook – cho biết hai sản phẩm xuất sang châu Âu là hàng xuất khẩu dành riêng cho thị trường này, không phải sản phẩm nội địa.

“Tất cả các sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam đều tuân thủ quy định Việt Nam, đảm bảo an toàn với người tiêu dùng", ông Kajiwara Junichi khẳng định.

Cổ đông Việt duy nhất ở Mì Hảo Hảo

Là ‘tay chơi’ dẫn đầu trong lĩnh vực mì ăn liền tại Việt Nam nhiều năm qua, doanh thu của Vina Acecook luôn tạo ra sự khác biệt, bỏ xa các đối thủ.

Năm ngoái, khi lượng tiêu thụ mì ăn liền của người dân Việt Nam tăng vọt do những tác động của đại dịch Covid-19, Vina Acecook tiếp tục củng cố vị thế đứng đầu với doanh thu đạt hơn 11.500 tỉ đồng, cao gấp 1,6 lần so với đối thủ đứng sau là Masan. Khoảng cách về doanh thu còn cao hơn nhiều nếu so sánh với những đối thủ khác như Asia Food, Uniben hay Vifon.

Vina Acecook tiền thân là Công ty liên doanh Vifon Acecook – kết quả của mối hợp tác theo tỉ lệ góp vốn 60:40 giữa Acecook Co., Ltd và Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon).

Tới năm 2002, Vifon đã triệt thoái vốn tại đây. Khi ấy, báo chí trong nước từng viết rằng Vina Acecook đã trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Nhiều người cũng tin rằng đại gia Nhật Bản Acecook Co., Ltd là chủ sở hữu tuyệt đối của Vina Acecook. Thực tế không hẳn vậy.

Cập nhật tới cuối năm 2018, dữ liệu của VietTimes cho thấy, vốn điều lệ của Vina Acecook là 298,4 tỉ đồng.

Trong đó, Acecook Co., Ltd sở hữu 56,64% vốn điều lệ, Marubeni Foods Investment Asia Cooperatie F U.A – thành viên của Tập đoàn Marubeni – nắm giữ 18,296% vốn điều lệ.

Ngoài bộ đôi cổ đông Nhật Bản, đáng chú ý, cơ cấu sở hữu của Vina Acecook còn có sự xuất hiện của một cổ đông Việt Nam, là ông Hoàng Cao Trí (SN 1962) – nắm giữ 25,064% cổ phần còn lại.

Ông Hoàng Cao Trí từng là kỹ sư cơ điện của Vifon. Năm 1993, khi Vifon Acecook được thành lập, ông Trí được cử tham gia liên doanh và trở thành Phó Tổng Giám đốc, rồi gắn bó với công ty suốt từ đó đến nay, kể cả sau khi Vifon rút đi.

Blue Sea Group

Dù vốn điều lệ chỉ chưa đầy 300 tỉ đồng nhưng vốn chủ sở hữu thực tế của Vina Acecook lại cao gấp cả chục lần. Tại ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu lên đến 7.096 tỉ đồng và tổng tài sản hơn 8.420 tỉ đồng, cho thấy tiềm lực khổng lồ của Vina Acecook.

Việc công ty này báo lãi cả nghìn tỉ đồng mỗi năm và dành một phần lợi nhuận để trả cổ tức giúp các cổ đông công ty đón những “cơn mưa tiền” về tài khoản.

Như VietTimes từng phân tích, nếu 25% cổ phần Vina Acecook thực sự là của ông Hoàng Cao Trí (chứ không phải một đứng hộ ai đó, hay đại diện theo kiểu VIEs), ông sẽ bỏ túi hàng trăm tỉ đồng cổ tức mỗi năm.

Với nguồn tích luỹ tư bản sau nhiều năm, vị doanh nhân sinh năm 1962 còn đầu tư sang lĩnh vực bất động sản với pháp nhân lõi là CTCP Du lịch Biển Xanh (Blue Sea Corp).

Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Biển Xanh (tên thương mại Khu nghỉ dưỡng Edenia Resort Hồ Tràm) có quy mô 40ha, toạ lạc tại ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo dữ liệu của VietTimes, Blue Sea Corp được thành lập từ tháng 9/2002, mang dấu ấn của một công ty gia đình.

Cập nhật tới ngày 12/9/2019, Blue Sea Corp đã tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên mức 400 tỉ đồng.

Trong đó, ông Hoàng Cao Trí góp 156,3 tỉ đồng, sở hữu 78,2% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Xuân Thuỷ (SN 1966, phu nhân của ông Trí) góp 33,63 tỉ đồng, sở hữu 16,8% vốn điều lệ; ông Hoàng Nguyên Bảo Duy góp 10 tỉ đồng, chiếm 5% vốn điều lệ.

Ông Hoàng Cao Trí đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Blue Sea Corp trong nhiều năm. Tới ngày 30/6/2021, ông Trí đã nhường chức vụ này lại cho ông Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1985).

Bên cạnh đó, ông Hoàng Cao Trí còn là cổ đông sáng lập, nắm giữ tới 70% vốn Công ty TNHH Vương Quốc An Sinh. Số cổ phần còn lại tại công ty này do bà Nguyễn Thị Tịnh sở hữu. Bà Tịnh là chủ doanh nghiệp tư nhân cơ sở khai thác chế biến hải sản Thanh Quốc - chủ thương hiệu nước mắm cùng tên tại Phú Quốc.

Ít tháng sau khi thành lập, ngày 31/5/2018, Vương Quốc An Sinh đã thâu tóm 9,7% cổ phần của Công ty TNHH Phú Trần (Phú Trần) – chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn cao cấp Đồi Hoa Sim (Violet Valley) quy mô 73,87ha tại Bãi Trường, Phú Quốc.

Ngoài ra, ‘hệ sinh thái’ của gia đình ông Hoàng Cao Trí còn phải kể tới một loạt pháp nhân khác như: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thiên nga trắng, Công ty TNHH Khách sạn hòn đảo Hoàng Gia, Công ty TNHH Du lịch Quang Hải, Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Xây dựng Thép Vàng./.