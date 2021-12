Chủ shop quần áo tuyên bố vỡ 'hụi online' hàng chục tỷ đồng, người dân khóc ròng cầu cứu

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này đã có 117 nạn nhân đứng ra tố cáo, thừa nhận mình trở thành nạn nhân của Võ Thị Thu H., với tổng số tiền đã chuyển khoản cho người này để chơi phường, tham gia bốc bát họ là hơn 33,5 tỷ đồng.

Trong đó, người tham gia phường ít nhất là 18 triệu đồng và người nhiều nhất là hơn 3,92 tỷ đồng. Các nạn nhân đủ thành phần, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An như TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương… Thậm chí, một số người ở tận TP. Hồ Chí Minh cũng trở thành nạn nhân của H.

Được biết, Võ Thị Thu H. là chủ một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh nhưng hiện nay, cửa hàng này đã đóng cửa.

Hằng ngày, có nhiều nạn nhân tìm đến shop quần áo của H. để tìm gặp mong lấy lại được một ít tiền nhưng không được.

Một lãnh đạo của Công an TP. Vinh cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của các nạn nhân. Tuy nhiên do số tiền có dấu hiệu lừa đảo, bị chiếm đoạt quá lớn nên đơn vị này đã hướng dẫn bị hại gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi đã gửi đơn và một số nạn nhân đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra mời ra làm việc, lấy lời khai. Hiện công an đang mời những nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất làm việc rồi thứ tự đến các nạn nhân khác. Chúng tôi mong công an sớm xử lý theo quy định phát luật", chị Đặng Thị T.A. chia sẻ.