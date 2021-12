Chủ sàn tiền ảo Bioption lừa huy động hàng triệu USD như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Đối tượng Trần Minh Tuấn, tên gọi khác là Tommy (Ảnh: CTV).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Trần Minh Tuấn (36 tuổi; tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) cùng Lee (người nước ngoài) đã lên kế hoạch xây dựng sàn tiền ảo Bioption.org để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Hình thức tham gia Bioption.org là nhà đầu tư phải tạo một tài khoản, quy đổi tiền Việt thành tiền điện tử USDT nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch. 1 USDT tương đương 1 USD, tất cả đều nằm trong hệ thống Admin tổng do Lee quản trị, điều tiết. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền mặt cho các đại lý để quy đổi ra USDT nạp vào ví điện tử hoặc mua USDT tự do trên các sản tiền ảo quốc tế để nạp vào.

Theo điều tra, Tuấn và đồng bọn thường xuyên tổ chức các hội thảo online hoặc trực tiếp để dụ "con mồi". Cả nhóm "nổ" khi giao dịch tiền ảo Bioption.org chỉ có thể thắng hoặc huề vốn.