'Chú rể quốc dân' Minh Kha suýt ngất khi được Á hậu Phương Nhi tương tác

Trong một buổi livestream giao lưu với fan, Á hậu Phương Nhi thể hiện sự bất ngờ khi biết Minh Kha cũng vào xem. "Anh Minh Kha là chú rể nổi tiếng trong Miss International Queen Vietnam đúng không? Anh vào xem thật hả, hello anh!" - nàng hậu nhà Sen Vàng gửi lời chào đến Minh Kha.

Khoảnh khắc tương tác giữa Á hậu Phương Nhi với Á quân Quý Ông Hoàn Mỹ Minh Kha