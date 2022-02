Ngày 18/2, Công an TP Vĩnh Long phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long mời N.T.K.H (SN 1990, ngụ phường 3, quận 8, TP HCM) - chủ quán Ốc Baby trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long lên làm việc. Người này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về vi phạm liên quan lĩnh vực văn hóa và an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ quán ốc thuê người biểu diễn phản cảm bị lập biên bản xử phạt