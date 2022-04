Chủ quán nói gì khi bị tố bán ly cà phê "đắt nhất Việt Nam"?

Nhiều ý kiến cho rằng 249.000 đồng/ly cà phê là quá đắt.

Ông Huy bảo rằng nói về cà phê thì ở Việt Nam thì có tới hàng ngàn người làm rất ngon. "Nhưng riêng ở Photo And Bike Coffee, tôi khẳng định là không có ly thứ 2 ở Việt Nam. Nếu có ly thứ 2 thì khách hàng được tặng 10 triệu đồng mang về. Ly cà phê ở quán Photo And Bike Coffee được xem là một xứ mệnh để truyền bá một giá trị, dòng chảy lịch sử sử dụng cà phê sạch cũng như thức uống đẳng cấp ở thế giới. Tại quán Photo And Bike Coffee mỗi một ly đều khác nhau, không có ly cà phê nào giống ly nào, đó là điều đặc biệt" - ông Huy nói thêm.