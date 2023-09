Chủ quán gây rùng mình với nước uống màu mè trong thùng sơn, cốc nhựa bẩn

Mặt quầy khi đó để sẵn một hàng cốc loại đỏ, loại vàng. Bên hông xe giải khát có biển hiệu với dòng chữ "trà đào - trà dâu".

Trao đổi với Dân Trí, chị N., người quay clip cho biết, chị đi xem hội trại của địa phương ở Hiệp Hòa, Bắc Giang vào sáng 2/9. Lúc đứng ở khu vực cạnh quầy nước, chị đã tình cờ nhìn thấy loại nước uống màu mè được đựng trong những thùng sơn.

Trà dâu chứa trong vỏ thùng sơn cũ, đựng bằng cốc uống thừa (Clip: Ngà Âu).

Hơn nữa, chị còn thấy người bán đã dùng cốc nhựa qua sử dụng để đóng cốc nước mới. Chính vì vậy, chị N. đã sử dụng điện thoại ghi lại cảnh tượng trên để cảnh báo mọi người về nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm khi có người kinh doanh vô trách nhiệm, thiếu đạo đức như vậy.