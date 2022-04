Chủ quán bán cà phê "phượng hoàng lửa" bị phạt gần 19 triệu đồng

Liên quan đến chủ quán bán cà phê "phượng hoàng lửa" nói trên, sau vụ ly cà phê giá 249.000 đồng, ngày 20/4, chủ quán cà phê này lại "gây sốc" với hóa đơn 4 ly cà phê gần 29 triệu đồng.

Đến chiều 21/4, cơ quan công an của TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh. Qua làm việc, chủ quán Nguyễn Quốc H. thừa nhận đây là hóa đơn do quán tự in với mục đích "câu like".