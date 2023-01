Chủ ô tô hết cảnh thức đêm chờ đăng kiểm ở Hà Nội

Ông Đức thông tin thêm, với 1 dây chuyền kiểm định (công suất có thể thực hiện được từ 70-90 lượt) nhưng mỗi ngày đơn vị này chỉ ước thực hiện kiểm định hoàn chỉnh được 40 - 50 xe. Lý do là vì, trong số này nhiều xe phải “vòng đi, vòng lại” nhiều lần mới kiểm định xong.

Nguyên nhân là do nhiều phương tiện đã đăng kiểm xong từ trước Tết hoặc thời hạn đăng kiểm còn dài nên chủ phương tiện chưa đưa xe đi kiểm tra”, ông Đức nói.

“Do đó, từ sau Tết đến nay tình trạng ùn tắc đã không xảy ra. So với thời điểm này năm trước, xe đến đăng kiểm đông hơn nhưng so với thời điểm trước Tết thì đã "hạ nhiệt" hơn rất nhiều.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, chiều 30/1, Công an Huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người, trong đó có giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ... của Trung tâm đăng kiểm 29.15D (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín).

Cơ quan chức năng phát hiện Trung tâm đăng kiểm 29.15D thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về hệ thống phanh và tiêu chuẩn về khí thải bảo vệ môi trường. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2-10/2022, các bị can có hành vi nhận 200-300 nghìn đồng từ chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi.

Trước đó vào chiều 14/1, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội, thông tin, từ 8-13/1, lực lượng chức năng phát hiện sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Bước đầu công an xác định các trung tâm đăng kiểm đều nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện, tổng số tiền 10 trung tâm thu lời bất chính là hơn 20 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 30/1, Hà Nội có 12 trung tâm đăng kiểm tạm thời dừng hoạt động, trong đó: 11 trung tâm phát hiện sai phạm, 1 trung tâm không đáp ứng điều kiện hoạt động.

12 trung tâm tạm dừng hoạt động gồm: 29.01S, 29.01V, 29.03S, 29.06V, 29.09D, 685, 29.14D, 29.18D, 29.23D, 29.29D, 33.01S, 33.02S, 29.15D.