Chủ nhân hit 'Unstoppable' tiết lộ mắc hội chứng tự kỷ

Sia (tên đầy đủ Sia Kate Isobelle Furler) là một ca sĩ, người viết nhạc tài năng gốc Autrailia, hiện nổi tiếng trong giới âm nhạc ở Mỹ. Album phòng thu thứ sáu của cô 1000 Forms of Fear, đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard 200, trong đó đĩa đơn Chandelier nhận 3 đề cử Grammy. Hai năm sau, ca khúc Cheap Thrills trong album thứ bảy This Is Acting leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ngôi sao xứ chuột túi cũng là người đứng sau nhiều ca khúc hit của các ca sĩ hạng A như Diamond (Rihanna), Pretty Hurts (Beyonce), Flashlight (Jessie J), Bound to You (Christina Aguilera)...