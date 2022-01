Chủ nhân cách ly 14 ngày, bất lực nhìn thú cưng cắn nát đồ đạc

Người phụ nữ phải đi cách ly tập trung 14 ngày trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc buộc phải để lại chú chó cưng ở nhà.

Tuy nhiên, khi xem hình ảnh được camera an ninh lắp trong phòng khách ghi lại, người phụ nữ không khỏi xót xa khi chứng kiến thú cưng vô tư cắn xé chiếc ghế sofa, quần áo và nhiều đồ đạc khác.

Chia sẻ với HouLang News, cô Liu cho biết khi đi cách ly tập trung, cô không được mang theo thú cưng. Do đó, cô đã chuẩn bị trước đủ khẩu phần thức ăn cho chú chó trong khoảng thời gian chủ nhân vắng nhà, đồng thời cho lắp đặt một chiếc camera để tiện theo dõi.