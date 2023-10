Chủ nhân bản hit đình đám quốc tế 'Impossible' từng khuấy đảo người nghe Việt giờ ra sao?

Ngôi sao sinh năm 1985 nổi tiếng với 3 bản hit gồm: Impossible, Super Woman và No Gravity. Trong đó, ca khúc No Gravity do Shontelle đồng sáng tác cùng với Tony Reyes và Martin Kember. Còn ca khúc Super Woman được sáng tác hoàn toàn bởi Shontelle. Giọng ca này bắt đầu được khán giả biết đến từ bài hát Colours vào năm 2005.

Shontelle phát hành album đầu tay Shontelligence vào năm 2008, hai năm sau đó cô tiếp tục phát hành album thứ 2 là Gravity. Ngoài ra, Shontelle còn tạo được nhiều ấn tượng đáng nhớ trong lòng người nghe trên toàn thế giới với những đĩa đơn có thể kể đến là Impossible, Count On Me. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Shontelle ghi dấu bởi nhiều vai trò khác nhau là ca sĩ, rapper lẫn nhạc sĩ.