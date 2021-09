Chủ mới biệt thự tại Tam Đảo đề nghị bồi thường 13 tỷ thay Trịnh Xuân Thanh

XEM CLIP:

Hôm nay (27/9), Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ Ethanol Phú Thọ ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Trong số 6 người kháng cáo có bị cáo Nguyễn Xuân Thủy (SN 1961, cựu Phó Trưởng phòng Đầu tư dự án, PVB), Khương Anh Tuấn (SN 1975, cựu Phó Trưởng phòng Thương mại, PVB) và Hoàng Đình Tâm (cựu Kế toán trưởng PVB) đã chấp hành xong hình phạt tù. Các bị cáo này kháng cáo xin giảm trách nhiệm hình sự.

Trình bày tại tòa, bị cáo Vũ Thanh Hà (cựu TGĐ Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB) cho rằng mình không có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho PVB và đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm đánh giá đúng mức độ, vai trò của bị cáo.