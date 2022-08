Chú họ khai đưa tiền nhờ Phùng Anh Lê thả người, không được cảm ơn dù cốc trà đá

Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sở thẩm bị cáo Phùng Anh Lê (55 tuổi, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ) cùng các thuộc cấp trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê. (Ảnh: VOV.VN).

Lúc này ông Bảy bảo "để ông hỏi". Đến đầu giờ chiều ông Bảy gọi cho Phùng Anh Lê.

“Cuối giờ chiều T. gọi cho tôi, tôi gọi cho Lê. Lê bảo bồi thường cho người ta 110 triệu đồng. Tôi gọi lại cho T. báo tình hình là như thế”, ông Bảy trình bày.

Ông Bảy khai thêm, T. gọi điện cho mình thông báo lo được tiền rồi, hỏi mang đi đâu. Lúc đó ông Bảy gọi cho cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê, Lê bảo đang trực ở trụ sở Công an quận, nói ông Bảy mang tiền lên. Khai về diễn biến sau đó, ông Bảy cho biết lên cổng Công an quận Tây Hồ thì gặp T. và vài người nữa. T. đưa tiền bảo thiếu 7 triệu và nói: "Anh có tiền cho em vay, mai em bảo gia đình gửi".