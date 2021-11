Chủ dự án chăn nuôi bò sữa bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng vì vi phạm môi trường

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/11, thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,25 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Khánh Giang (địa chỉ tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Lý do là đơn vị này có hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Theo kết quả xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH Khánh Giang đã có hàng loạt hành vi vi phạm, trong quá trình triển khai tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà.