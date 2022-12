Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong hai ngày 19-20/12 nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là các nghị quyết mới của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng của đất nước.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023 do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày nêu rõ, năm 2022, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước.

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được thực hiện quyết liệt, chủ động trên các lĩnh vực, địa bàn; không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần vào thành công của các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của đất nước, nhất là SEA Games 31, đã lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện và mến khách, được nhân dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Năm 2022 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, khi lần đầu tiên lực lượng Công an nhân dân ra mắt Văn phòng thường trực của Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.