Chủ đầu tư thu tiền nhưng không giao đất, khách hàng ‘ăn nằm’ ở công ty

Tiền thu không thiếu, đất không giao

Như VietNamNet phản ánh về việc nhiều khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư để nhận lại đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, đến nay đã 17 năm nhưng hơn 100 khách hàng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Có trường hợp đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng nhưng không được giao đất.

Khu định cư Phước Kiển 1 là dự án do Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Công ty SADECO) làm chủ đầu tư.

Theo bà B.T.T.C (ngụ Q.7), bà mua nền Q-05 rộng 100m2 tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 qua 2 đời chủ với giá hợp đồng là 300 triệu đồng. Bà C. được sang tên từ năm 2014 và đã thanh toán cho Công ty SADECO 95% giá trị hợp đồng.

Người thân bà C. "ăn dầm nằm dề" ở Công ty SADECO, yêu cầu bàn giao đất.

Vì cần một nơi an cư nên bà C. yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất hoặc đổi sang lô khác có diện tích tương đương. Đến tháng 12/2014, Công ty SADECO trả lời vì một số lý do khách quan, công ty chưa thể hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và bàn giao đất.

Theo Công ty SADECO, nếu bà C. có nhu cầu xây dựng nhà ngay thì liên hệ với công ty để lập thủ tục đổi nền Q-05 sang nền E-03 diện tích 100m2, đồng thời làm thủ tục xin phép xây dựng nhà. Nhiều lần bà C. đề nghị giải quyết theo phương án trên nhưng không được giải quyết.