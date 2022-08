Chủ đầu tư metro Nhổn - ga Hà Nội nói gì khi nhà dân gần dự án nứt toác?

Đối với công trình của bà Nguyễn Thị Bích (ở 431 Kim Mã, quận Ba Đình), báo cáo đánh giá mức độ hư hại và xác định khối lượng tổn thất cho công trình do tư vấn kiểm định độc lập thực hiện kết luận, nhà bị nứt, hư hỏng do 2 nguyên nhân chính: tòa nhà sử dụng từ năm 1994 đã xuống cấp và do ảnh hưởng từ việc thi công nhà Ga S9.

Tư vấn kiểm định kiến nghị nên xây mới lại tòa nhà và nhà thầu phải đền bù theo tỷ lệ 32,55% tổng giá trị xây mới (cách tính trừ khấu hao theo thời gian sử dụng).

Theo đó, giá trị 32,55% mà nhà thầu phải đền bù sẽ là: giá trị bồi thường cho xây nhà hơn 523 triệu đồng, hỗ trợ tạm cư 50 triệu đồng, hỗ trợ vận chuyển đồ hơn 5,1 triệu đồng. Bà Bích đã đồng ý với tỷ lệ đền bù 32,55% nhưng không đồng ý giá trị dự toán xây dựng mới tòa nhà.