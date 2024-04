Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh

Đồng thời, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông V.Đ.L., đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Hạ Long do hành vi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tính đến 31/3/2024, công ty Việt Mỹ Hạ Long nợ thuế liên quan đến sử dụng đất hơn 72 tỷ đồng. Việt Mỹ Hạ Long là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu nhà ở biệt thự đồi 368.

Ngoài ra, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông P.V.C. đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khách sạn My Way Hạ Long.

Nguyên nhân là do Công ty cổ phần Khách sạn My Way Hạ Long nợ thuế. Tính đến ngày 31/3/2024, công ty này nợ thuế hơn 68 tỷ đồng. Công ty My Way Hạ Long được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp phố mua sắm tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.