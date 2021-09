Chủ cửa hàng hoa quả dạy mẹo bảo quản, chuối sẽ không bị thối hoặc chuyển sang màu đen sau nửa tháng

Ai đã từng mua chuối đều biết chuối mua về sau hai ngày sẽ chuyển sang màu đen, vài ngày sau sẽ thối rữa, hư hỏng, không ăn được. Vì vậy, chuối là một loại trái cây cực kỳ khó bảo quản, khí etylen tỏa ra từ vỏ chuối có thể đẩy nhanh quá trình chín của chuối, ngoài ra chuối còn bị phun chất làm chín lên bề mặt chuối nên bạn không thể ăn được, nếu mua nhiều ăn không kịp vứt bỏ thì lại lãng phí.

Vậy làm cách nào để có thể giữ được chuối lâu hơn? Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ trong việc bảo quản chuối, để chuối, có thể bảo quản được ít nhất một tuần mà không bị biến chất.

1. Nhớ chọn những quả chuối bạn vừa mua, hãy chọn những quả chuối bị hư và ăn trước, những quả chuối còn nguyên vỏ và không bị biến màu thì có thể bảo quản được. Chuối không thể được bảo quản trong tủ lạnh, vì nhiệt độ của tủ lạnh nói chung là từ 0 đến 5 độ C, và nhiệt độ bảo quản chuối tốt nhất là từ 8 độ C đến 23 độ C.

2. Chuối còn xanh, non khi thu hoạch từ trên cây, nên giới buôn hoa quả sẽ phun chất thúc chín lên để chuối chín nhanh, vì vậy phải rửa chuối nhiều lần bằng nước trong trước khi để dành, như thế để giảm chất làm chín. Trong cùng một môi trường bảo quản, chuối đã làm sạch có thể bảo quản ít nhất từ ​​5 đến 7 ngày mà không bị biến chất.