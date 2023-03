Chủ công trình không phép nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

Ông Đào Chí Tâm bị phạt 35 triệu đồng do thi công công trình không có giấy phép xây dựng và 17,5 triệu đồng do chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ.

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 52,5 triệu đồng. Công trình xây dựng vi phạm của ông Đào Chí Tâm (Ảnh: HH). Ông Tâm đã tổ chức thi công xây dựng công trình không giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ (bị phạt 35 triệu đồng). Đồng thời, chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở (bị phạt 17,5 triệu đồng). Công trình vi phạm của ông Tâm là nhà có diện tích ngang 8,7m, dài từ 1,7-2m, có kết cấu bê tông cốt thép, xây gạch ống, khung cột thép, vách đóng tôn bao quanh, mái lợp tôn. Ông Tâm bị buộc phải phá dỡ phần công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu. Thời gian khắc phục là 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà ông Tâm không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật. Ngoài xử lý hành chính, cơ quan chức năng cũng đang xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm chống đối người thi hành công vụ, giam giữ người trái pháp luật của ông Tâm. Thời điểm ông Tâm khóa cửa nhốt 2 cán bộ kiểm tra bên trong công trình. Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h ngày 23/2, UBND phường 7 phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu kiểm tra công trình xây dựng của ông Đào Chí Tâm nằm trên đường Hòa Bình (phường 7, TP Bạc Liêu). Qua kiểm tra cho thấy ông Tâm thi công xây dựng công trình không giấy phép và chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, ông Tâm cho tập kết vật tư trong công trình, đưa thợ vào bên trong để xây dựng rồi khóa trái cửa bên ngoài để ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra. Gần 19h cùng ngày, khi ông Tâm mở cửa cho thợ ra ngoài, lực lượng chức năng vào công trình để kiểm tra thì ông Tâm khóa cửa nhốt 2 cán bộ bên trong. Một lúc sau, ông Tâm mới mở cửa thả người.