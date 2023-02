Chủ chó hành hung người cha bảo vệ con: Có khởi tố vụ án hay không?

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5-8 triệu đồng.

Clip người đàn ông bị hành hung gây phẫn nộ dư luận

Luật sư phân tích thêm: Theo quy định của pháp luật, người nuôi chó phải xích, nhốt, giữ trong khuôn viên của gia đình mình. Trường hợp đưa chó ra khỏi khuôn viên của gia đình phải đeo rọ mõm hoặc xích có người dắt, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Trường hợp đưa chó ra nơi công cộng mà không có người dắt, không xích (thả rông) mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2 triệu đồng.

Hành vi này còn thể hiện ý thức kém trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an toàn công cộng.