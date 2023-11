"Chú chó nhìn thấy chủ nhân được đưa tới nhà xác nên nó bám theo từ đó đến nay. Có khả năng thi thể chủ nhân con vật được đưa ra khỏi nhà xác bằng cánh cổng khác nên chú chó vẫn tin chủ còn ở tòa nhà.

Chúng tôi chưa xác định được danh tính chủ nhân của nó", nhân viên bệnh viện tiết lộ.

Chú chó đứng đợi ở nhà xác suốt 4 tháng mà không biết chủ nhân đã chết (Video: Nguồn Independent).

Hiện các nhân viên ở đây là người trực tiếp chăm sóc con vật. Nó cũng được đặt tên mới là Ramu. Có vẻ như nó vẫn cảm thấy chủ nhân còn ở bệnh viện, nên quyết không chịu rời đi chỗ khác.