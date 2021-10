Chú chó của Jungkook (BTS) với màn debut gây bão trong 'In The SOOP': Vì sao nhiều netizen Hàn lại ngạc nhiên đến vậy?

Vào ngày 15/10, tập phát sóng đầu tiên của 'BTS In The SOOP' mùa 2 đã chính thức lên sóng trên kênh JTBC và nền tảng Weverse. Đây là một show thực tế rất được yêu thích của BTS khi các thành viên sẽ di chuyển đến một khu nhà trong rừng và dành thời gian để thực hiện các hoạt động kết hợp giữa cuộc sống hàng ngày và nghỉ ngơi thư giãn. Điểm đáng chú ý là các thành viên sẽ tự tạo content, tự dẫn dắt chương trình và nhân viên sản xuất sẽ hạn chế tham gia ở mức tối đa.

Từ trước đó, tấm poster quảng bá 'In The SOOP' mùa 2 đã gây chú ý. Lý do là bởi bên cạnh sự xuất hiện tươi tắn của 7 thành viên thì còn có sự xuất hiện của một chú chó bên cạnh. Tuy nhiên vì hình ảnh chú chó được vẽ vào thêm nên nhiều fan cũng tự hỏi không biết chú chó này có phải chỉ là cameo xuất hiện bất chợt tại khu nhà hay không.

Và cuối cùng danh tính của chú chó bí ẩn cuối cùng đã được tiết lộ ngay trong tập 1 của 'In The SOOP' mùa 2. Trước khi quay chương trình, thành viên của tổ sản xuất đã hỏi về nguyện vọng của các thành viên trong kì nghỉ dưỡng ngắn hạn lần này. Trong đó, Jungkook bày tỏ mong muốn được dắt theo chú chó của mình.

Nguyện vọng đó đã được chấp thuận, và các thành viên BTS đều rất ngạc nhiên và thích thú khi Jungkook dắt chú chó cưng của mình lên xe. Chú chó của maknae vàng tên là Jeon Bam, tên thân mật mà Jungkook và các thành viên gọi là Bam-ie. Hóa ra chú chó trên poster không phải là một cameo bất ngờ nào mà thực sự là chú chó sẽ song hành cùng các thành viên trong chuyến đi lần này!