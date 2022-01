Christian Eriksen tạo clip triệu view khi trổ tài đá phạt “thần sầu”

Christian Eriksen bị đột quỵ trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan ở VCK EURO hồi tháng 6/2021. Cầu thủ này may mắn được sơ cứu kịp thời nên thoát chết, sau đó trải qua ca phẫu thuật cấy máy khử rung tim.

Hiện tại, Christian Eriksen đang là cầu thủ tự do sau khi buộc phải hủy hợp đồng với Inter Milan do quy định của Serie A cấm cầu thủ mang máy trợ tim thi đấu. Tuy nhiên, Christian Eriksen đang cố gắng tìm đội bóng mới và đặt mục tiêu cùng ĐT Đan Mạch tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar./.

Cú sút triệu view của Christian Eriksen. (Clip: Instagram)