Chris Hemsworth lại khoe thân hình vạm vỡ, ác nhân của Christian Bale lộ diện trong ‘Thor’

Song, điểm nhấn của trailer nằm ở sự xuất hiện của Gorr the God Butcher cùng thanh kiếm All-Black the Necrosword. Gã mang lòng căm thù những vị thần ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân nên thề sẽ giết toàn bộ.

Màn khoe thân của Thor

Sau thành công của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder hứa hẹn sẽ là bom tấn tiếp theo nối dài Kỷ nguyên anh hùng IV (Phase 4) của Marvel Studios với nhiều bí ẩn.

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) dự kiến khởi chiếu 8/7.