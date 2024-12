Chốt đơn khủng xong, nhiều chủ vườn ở thủ phủ quất cảnh miền Bắc 'nghỉ Tết' sớm

Ảnh hưởng của bão số 3 khiến nguồn cung khan hiếm, nhiều vườn quất cảnh tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã được thương lái mua hết dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2025. Xã Liên Nghĩa được xem là thủ phủ quất cảnh của Hưng Yên cũng như cả miền Bắc, với diện tích trồng quất khoảng 74ha. Đây là vùng chuyên canh nổi tiếng, cung cấp quất cảnh cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Mùa Tết năm nay, dù giá quất tăng nhẹ nhưng tại thủ phủ quất cảnh Liên Nghĩa, nhiều nhà vườn đã bán phần lớn hoặc toàn bộ số cây trong tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch. Lứa quất năm nay đẹp nên vườn của gia đình bà Mừng đã "cháy hàng" từ sớm. Đang chăm chút cho những chum quất trĩu quả dần chín vàng, bà Nguyễn Thị Mừng (trú tại xã Liên Nghĩa), cho biết, năm nay gia đình bà trồng 1.800 chum quất cảnh các loại. Toàn bộ số quất này đã được bán hết cách đây hơn nửa tháng. Những người đến sau không còn cây để chọn, một số khách quen tiếc nuối vì đặt muộn. "Giá quất năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái, dao động từ 140.000-700.000 đồng/cây, tùy vào kích cỡ và độ đẹp", bà Mừng nói. Theo bà Mừng, sở dĩ giá quất năm nay tăng là do bão số 3 gây thiệt hại khiến nguồn cung khan hiếm, tiền phân bón, công chăm sóc phải bỏ ra nhiều hơn. Nếu nhà vườn chăm sóc tốt, cây phát triển thì năm nay coi như có “đồng ra đồng vào”. Dù hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhiều vườn quất tại xã Liên Nghĩa đã được mua hết. Bà Mừng cho hay, nhà bà chuyên trồng quất chum với kích cỡ, mẫu mã đa dạng. Mỗi cây được uốn nắn, chăm sóc tỉ mỉ để quả to căng mọng, chín đúng độ, lá xanh. "Khách mua quen thường tới đặt cọc tiền mua quất Tết từ đầu tháng 10 âm lịch, sau đó chờ cận Tết vận chuyển về bán. Mọi năm bán đến giữa tháng 12 âm mới hết hàng, nhưng lứa quất năm nay đẹp nên nhà tôi đã chốt xong, coi như nghỉ Tết sớm”, bà Mừng chia sẻ. Cách đó không xa, bà Trần Thị Nhung, chủ một vườn quất nhỏ hơn với 1.000 cây cũng tiết lộ đã bán được 70% số lượng quất dù còn cách Tết hơn một tháng. Giá mỗi cây quất tại vườn bà Nhung từ 200.000-220.000 đồng. Bà Nhung cẩn thận chăm sóc vườn quất cho đến khi thương lái đến vận chuyển đi. Theo bà Nhung, không chỉ các thương lái tại Hưng Yên, nhiều thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng, thậm chí từ các tỉnh miền Trung cũng đổ về đây để nhập hàng. Hiện vườn quất của bà chỉ còn hơn 200 cây để phục vụ những khách đặt muộn, nhưng khả năng “cháy hàng” trước Tết là rất cao. Bà Nhung nói thêm, xung quanh nhà bà, nhiều nhà vườn cũng phấn khởi vì được nghỉ Tết sớm. Những năm gần đây, ngoài quất trồng trên đất, các nhà vườn tại Liên Nghĩa đã phát triển nhiều mẫu mã như quất chum, quất bonsai trồng trên chậu,... phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.