Chồng túm vợ và nhân tình đang hú hú: 'Muốn ngủ đã rồi mới về à?'

Your browser does not support the video tag.

Mặc chồng hỏi, người vợ chỉ ngồi im trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói, chẳng rằng. Theo những lời anh chồng, đây không phải là lần đầu tiên chị vợ đi cặp bồ và bị phát hiện.