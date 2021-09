Chồng trốn sau lưng mẹ, co rúm khóc òa khi thấy vợ 'phải đẻ'

Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, điều mà các ông bố, bà mẹ mong chờ nhất là ngày con yêu chào đời.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng và không kém phần hồi hộp ấy, nhiều ông bố vốn thường ngày mạnh mẽ bỗng trở nên "yếu đuối" không ngờ.

Đơn cử như anh chồng trẻ trong đoạn video dưới đây khiến dân mạng vừa trân trọng vừa bật cười vì biểu cảm hài hước trong lúc chờ vợ sinh em bé.

Đoạn video anh chồng khóc nức nở, ôm chặt mẹ trong lúc chờ vợ sinh. (Nguồn Phương Thúy)

Cụ thể trong video, anh chồng trẻ ôm chặt cứng lấy mẹ của mình. Ắt hẳn đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác làm bố, lại nghĩ đến nỗi đau đớn và sự hi sinh của vợ nên anh liên tục run rẩy, còn khóc nức nở.