Chồng trẻ và những lần 'đi kiếm việc làm thêm' khiến vợ đại gia cay đắng khi sự thật phơi bày

Để có được đám cưới trang trọng, đầy đủ thủ tục, tôi và Phong đã giành thời gian chứng minh tình yêu chân thành của chúng tôi cho đôi bên gia đình cùng đồng lòng ủng hộ. Tôi đón Phong về căn hộ của mình, tôi mua cho chồng 1 chiếc ô tô 4 chỗ để anh không phải dầm mưa dãi nắng khi di chuyển từ công trình này đến công trình khác.



Biết Phong phải dè sẻn chi tiêu với thu nhập hạn hẹp, tôi tế nhị làm đầy tài khoản cho chồng mỗi khi anh lúng túng vì chưa đến ngày nhận lương… Doanh nghiệp nơi tôi làm dạo này phất lên như diều gặp gió, nhờ ký được nhiều hợp đồng làm ăn tốt với đối tác vì vậy giám đốc cho tuyển thêm nhân sự mới. Thục Uyên cô gái may mắn trở thành đồng nghiệp cùng phòng với tôi cũng là người thành phố, nhưng quê ở một tỉnh xa xôi phía Nam.



Thục Uyên trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc nhuộm nâu mượt mà chấm eo thon. Khác với nhiều cô gái phía Nam có nước da rám nắng thì Thục Uyên sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào, em có đôi mắt nhung với cặp lông mi cong và nụ cười tươi, cởi mở, thân thiện, nên chẳng mấy mà Thục Uyên lấy được cảm tình của tất cả nhân viên cũ.



Phải công nhận Thục Uyên có khiếu thẩm mỹ, thân thiết với em rồi tôi có dịp được em tư vấn cách làm đẹp với nữ phẩm cao cấp, cách chọn trang phục hợp mốt, hợp mùa mà lúc trước tôi không mấy chú trọng. Ngày đón sinh nhật lần thứ 29 của mình, tôi mời Thục Uyên đến nhà chung vui. Tôi bận bày tiệc nên nhờ chồng ra đón Thục Uyên khi em vừa dừng xe. Suốt buổi tiệc tôi để ý Phong thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc trộm Thục Uyên, còn cô gái đẹp mỗi lần gặp ánh nhìn của chồng tôi em đều ý tứ cúi đầu bẽn lẽn…



Nghĩ mình sắp bước vào ngưỡng tuổi 30 đã toan về già của người phụ nữ nên tôi bàn với chồng có kế hoạch sinh em bé. Tôi thật buồn khi Phong từ chối với lý do anh còn trẻ, công việc chưa ổn định, bấn bíu con cái rồi khó phấn đấu sự nghiệp...



Gần một tháng nay Phong hay vắng nhà vào buổi tối, cứ ăn cơm xong là anh sửa soạn rồi lái xe đi. Tôi có hỏi thì Phong bảo anh là chồng, là trụ cột gia đình, anh không thể mãi sống phụ thuộc vào kinh tế của vợ, anh phải giao lưu với bạn bè để kiếm việc làm thêm, góp phần cân bằng chi tiêu trong nhà…



Tôi chết lặng khi biết lý do Phong vắng nhà là bởi anh có bồ. Một người bạn quen gửi cho tôi đoạn video quay cảnh Phong dừng xe, mở cửa đón một cô gái trẻ đẹp và họ tình tứ ôm eo nhau vào một khách sạn khá xa thành phố. Con tin tôi tưởng chừng vỡ vụn khi bồ của Phong chính là Thục Uyên. Tôi có nên giải thoát cho chồng để anh đến với tình trẻ, hay cố níu giữ hạnh phúc gia đình khi tôi còn yêu chồng tha thiết. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.