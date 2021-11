Chồng tôi là người tàn nhẫn, tôi ngoại tình với bạn thân nam, anh ấy định vị khách sạn gửi cho nhà mẹ đẻ tôi

Loan lúc này cũng hiểu được chồng mình tức giận, cảm thấy không thể giải thích được, rõ ràng chính anh ta không có thời gian cùng mình, hiện tại còn tức giận, cho nên uống càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thì uống say bất tỉnh.

Cho đến một ngày, Loan cùng bạn trai lại tới khách sạn hẹn hò như mọi lần. Đang lúc hai bên quấn lấy nhau nồng đậm thì điện thoại của Loan liên tục báo có tin nhắn, cuộc gọi nhưng cô hoàn toàn không để ý.

Một lúc sau, Loan nghe thấy có người gõ cửa, tưởng là nhân viên của khách sạn nên thản nhiên mặc bộ đồ ngủ đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì phát hiện đó là bố mẹ của mình, bị ông bà tát cho một cái đau điếng. Sau đó, cô mới nhìn thấy chồng mình đang đứng sau bố mẹ cô.

Việc ngoại tình của Loan bị chính cha mẹ cô “bắt tận tay, day tận trán” cuộc hôn nhân của cô và chồng cũng đến hồi kết thúc. Loan dọn sạch hành lý và rời khỏi nhà. Về sau cô mới biết chính chồng cô đã nói với bố mẹ cô là hai người mâu thuẫn, cô tức giận bỏ đến khách sạn ở, sau đó gửi tin nhắn cho anh nói muốn tự tử. Bố mẹ Loan cuống quýt tìm tới chỗ con gái, không ngờ chứng kiến cảnh xấu hổ.

Sau đó, Loan tìm bạn thân nam, nói: "Chồng em là người nhẫn tâm. Em ngoại tình với anh, anh ấy đặt thiết bị theo dõi, định vị khách sạn rồi gửi cho gia đình em và nói rằng em muốn tự tử. Nhưng thế cũng tốt, chúng ta có thể kết hôn một cách đường đường chính chính rồi”.

Nhưng bạn thân nam lại nói với Loan: "Ai nói anh sắp cưới em? Chúng ta đều là người lớn, chỉ là cùng nhau chơi cho vui thôi".

Giờ Loan mới nhận ra rằng mình bị bạn thân nam lừa một vố quá đau. Vì vậy cô chia tay anh ta trong cay đắng, uất nghẹn.

***

Loan không thích chồng quá bận, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh bận một phần nguyên nhân là do cô, thay vào đó cô đi du lịch một mình với bạn thân nam, đi du lịch mà say khướt thì không còn gì để nói. Kết cục là “lăn giường” với đàn ông khác lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy, không những không cảm thấy có lỗi mà còn bắt đầu yêu bạn thân nam của mình. Cuối cùng, bị chồng “trả thù” xứng đáng. Trong khi đó, bạn thân nam cũng chỉ là đùa giỡn tình cảm của Loan, không hề có sự nghiêm túc. Kết cục cuối cùng của Loan là do chính cô gây ra.

Nhiều bà vợ luôn thích than phiền khi phải đối mặt với những ông chồng bận rộn. Họ cảm thấy chồng không có thời gian dành cho mình mà thay vào đó là bận rộn với công việc, không biết lấy chồng để làm gì, nhưng họ không bao giờ nghĩ đến việc chồng cũng chỉ muốn cuộc sống của vợ mình tốt hơn trong tương lai. Không ai muốn phải sống một cuộc sống bận rộn và công việc bận rộn, nhưng lực bất tòng tâm.

Vì vậy, là những người vợ, chúng ta nên quan tâm, ân cần hơn đến người bạn đời của mình, đặc biệt là hiểu được sự bận rộn của họ, thông cảm cho họ và tự làm việc nhà, để người bạn đời yên tâm và không gây rắc rối cho họ. Thay vì chỉ cằn nhằn hoặc đổ lỗi cho họ vì họ bận rộn, những lời phàn nàn của chúng ta sẽ chỉ khiến họ cảm thấy mệt mỏi và thấy rằng mọi thứ họ đã làm đều là vô ích.

