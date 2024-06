Chồng thay đổi một cách khó hiểu, tôi càng thấy bất an khi đọc được tin nhắn anh gửi cho cô giáo của con

Nhà có một bé lại là con gái nên chồng tôi rất yêu, chiều con. Đi làm về là hai bố con quấn quýt chơi đùa với nhau. Nhìn hình ảnh ấy, tôi cũng tự an ủi bản thân, chồng vẫn là người đàn ông tốt, đi làm đưa lương cho vợ giữ, hết giờ về nhà, san sẻ trách nhiệm với con cùng vợ.

Vậy là tôi vẫn may mắn hơn nhiều chị em khác ngoài xã hội khi chẳng may lấy phải người chồng trăng hoa, vũ phu hoặc chơi bời "báo nợ" vợ con. Còn những vấn đề khác, tôi gạt đi, không để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, chồng tôi thay đổi khá nhiều. Một phần do chồng được giao đảm nhận chính dự án mới nên công việc khá bận rộn. Phần khác, anh đã bắt đầu có những cuộc nhậu với khách hàng để mở rộng quan hệ nên hay về nhà muộn.

Vì chuyện này, chúng tôi đã có những cuộc tranh cãi khá gay gắt. Mỗi lần như vậy, dù chồng đều xuống nước làm hòa trước nhưng anh làm như thể bị ép buộc, không hề tự nguyện có thành ý hâm nóng tình cảm với vợ.