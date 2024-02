Chống tham nhũng làm trong sạch Đảng: Từ tuyên ngôn chính trị đến hành động

PGS.TS Vũ Văn Phúc nhận định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước và của toàn hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh mới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ông Phúc góp ý công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kết hợp giữa xây và chống, xây là chính, chống để xây.

Bên cạnh đó, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhìn lại cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua, ông Phúc nhấn mạnh kết quả hàng loạt vụ án được phanh phui, xét xử nghiêm minh; nhiều ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị vi phạm phải đi tù, bị thu hồi tài sản với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Theo thống kê, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ án tham nhũng với 5.841 bị can; truy tố 2.628 vụ, 6.199 bị can. Đặc biệt, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, các cơ quan đã khởi tố, điều tra khoảng 4.200 vụ với 7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó riêng các tội về tham nhũng đã có 455 vụ, 1.054 bị can bị khởi tố, điều tra.

"Những con số trên cho thấy quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, đưa nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này không chỉ là tuyên ngôn chính trị mà đã trở thành hành động thực tế", ông Phúc nói.

Nhưng thực tế hiện nay đang biến động nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định của tình hình, nhiều vấn đề mới nảy sinh trong khi pháp luật hiện hành chưa dự báo hết, đòi hỏi cán bộ phải năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Từ thực tế đó, ông Phúc cho rằng Đảng, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.