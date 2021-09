Chống rạn da từ khi nào để tránh 'họa' như Hòa Minzy?

Chăm sóc da khi mang bầu

Các loại kem dưỡngchống rạn dathường có các thành phần như cung cấp độ ẩm, vitamin E, D, A cũng như tăng cường sản sinh collagen và eslatin.

ThS.BS Nguyễn Xuân Khoát cũng nhấn mạnh, việc sử dụng các loại kem chống rạn da sau sinh về cơ bản có thể giúp khắc phục một phần nào đó của rạn da, nếu sử dụng thường xuyên. Điều này cũng tương tự như ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ.

