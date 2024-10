Chồng phá sản nằng nặc đòi ly hôn, tôi choáng váng khi người thân tiết lộ sự thật động trời

Tôi thương chồng lo đến mất ăn mất ngủ, nhưng anh ta lại làm vợ thêm thất vọng khi đòi ly hôn. Tôi năm nay 35 tuổi, tôi kết hôn được 9 năm. Lúc lấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng khó khăn, ở nhà thuê, tiền làm ra bao nhiêu cũng phải chắt bóp lắm mới đủ... Sống cảnh ở trọ được 3 năm, chồng tôi bén duyên với nghề bất động sản và cuộc đời sang trang từ đây. Mới đầu chỉ là môi giới, ăn hoa hồng, thù lao, về sau có vốn, chồng tôi chung với người thân, bạn bè mua nhà, sửa chữa lại để bán kiếm lời. Nhờ vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, chồng tôi phất lên nhanh chóng, mua nhà, mua xe ô tô. Tôi từ căn phòng trọ, trở thành bà chủ của ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen, thậm chí nhiều người còn không tin đó là sự thật vì trong vài năm đã có cơ ngơi như vậy rồi. Cứ ngỡ như là mơ, cuộc sống vợ chồng tôi đang yên ổn, bỗng dưng đứng bên bờ đổ vỡ cũng chỉ vì chuyện làm ăn của chồng. Không biết anh ấy cho ai vay mượn, chơi bời hay là đầu tư nhầm chỗ mà suốt ngày than thở làm ăn bết bát, nợ nần. Tôi hỏi thì chồng đều lảng tránh, hàng ngày đi sớm về khuya trong tình trạng say xỉn. Một lần trở về nhà, chồng tôi thú thật: "Anh bây giờ nợ nần nhiều lắm, có bán xe, bán nhà chưa chắc đã đủ. Anh không muốn làm khổ vợ con, nên chúng ta ly hôn đi. Sau này làm ăn tốt lại, anh sẽ tìm gặp mấy mẹ con và chúng ta lại sống như trước". Sốc nặng khi sự thật về chồng bị phơi bày. Ảnh minh họa Tôi chỉ biết khóc, thương chồng và thương cho số phận của gia đình mình, nhanh giàu mà cũng nhanh tàn. Chồng nói là không có cách nào khác, đã phá sản phải bán hết tất cả tài sản, nếu trả sớm, chủ nợ sẵn sàng chịu thiệt vì không còn cách nào khác. Tôi muốn chung sức gánh nợ cùng chồng, nhưng anh ấy bảo đã hết cách rồi, giờ vay mượn thêm cũng không đủ. Tôi khóc cạn nước mắt vì thương chồng. Mặc cho tôi an ủi, động viên, chồng tôi dứt khoát đòi chia tay. Trước sức ép của chồng, tôi chấp nhận mọi chuyện, hẹn ngày để làm thủ tục bán nhà, bán xe trước khi ly hôn. Để khi ly hôn cả hai đều là tay trắng, chủ nợ sẽ không tìm đến vợ con để đòi. Giữa lúc chờ đợi làm thủ tục bán tài sản, tôi thì bất ngờ nhận được thông tin của người thân, họ nói rằng chồng tôi hiện đang có bồ trẻ đẹp, hàng ngày hai người chỉ đi ăn chơi ở những nơi sang trọng. Chồng tôi đã chi nhiều tiền để cung phụng cho cô bồ trẻ đẹp. Hai người họ còn dự định chung sống với nhau khi ly hôn… Tôi tìm hiểu thêm và quả nhiên, đã có nhiều bằng chứng cho thấy chồng ngoại tình, anh ta cố tình bịa ra chuyện phá sản để nhanh ly hôn, thâu tóm tài sản, chỉ cho hai mẹ con tôi một chút tiền nhỏ. Anh ta không những phản bội mà còn lên một kế hoạch lừa gạt vợ, khiến cho tôi ly hôn mà gần như tay trắng. Còn anh ta sẽ thảnh thơi chung sống với bồ trẻ ngay sau đó. Tôi đã có trong tay nhiều bằng chứng chồng ngoại tình còn tạo ra vở kịch lừa dối vợ. Tôi cần làm gì để lật tẩy bộ mặt thật của anh ta, lấy lại công bằng cho mẹ con tôi? Theo Gia Đình & Xã Hội