Chồng Park Shin Hye bị gọi là 'kẻ phản bội quốc dân'

MC Yoo Jae Suk cũng rất tò mò tại sao Choi Tae Joon lại chọn Six Sense 3 là chương trình đầu tiên xuất hiện sau khi kết hôn.

Ngày 22/1 vừa qua, Park Shin Hye và Choi Tae Joon chính thức về chung một nhà sau hơn 4 năm công khai hẹn hò. Cặp đôi đã đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật và vừa mới quay trở về Hàn Quốc.

Trước đó, Park Shin Hye cũng thông báo đang mang thai, đồng thời tạm dừng toàn bộ công việc để tập trung chăm sóc sức khỏe. Về phía Choi Tae Joon, anh đã tham gia làm khách mời trong bộ phim Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) với vai diễn bạn trai nữ chính Na Hee Do (Kim Tae Ri).

