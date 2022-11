Chồng O Sen khi vợ thành Quán quân: 'Khi cô ấy nổi tiếng, tôi nguyện làm giúp việc'

Quốc Nghiệp chăm chú theo dõi vợ từ phía khán đài.

Chia sẻ cảm xúc sau khi Ngọc Mai ẵm cúp Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ, Quốc Nghiệp cho biết: "Khi Mai tham gia chương trình này, tôi luôn ủng hộ và động viên vợ mình. Tôi từng hứa với Mai rằng sau khi hoàn thành hết những nhiệm vụ quốc gia thì sẽ trả vợ về thế giới của cô ấy. Hôm nay Mai đã làm được. Tôi tin chắc đây chỉ là bước đầu tiên thôi, vợ tôi sẽ còn nhiều bước đường tỏa sáng hơn nữa! Tôi luôn tự nhủ khi O Sen đã bước ra thế giới khác, tôi sẽ trở thành osin (giúp việc)".

Quốc Nghiệp chia sẻ cảm xúc sau khi vợ lên ngôi Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ

Sau khi đêm Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ khép lại, vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai đã có nhiều khoảnh khắc thân mật trên sân khấu khiến người hâm mộ "phát hờn". "Hoàng tử xiếc" trao vợ nụ hôn tình cảm và gửi lời chúc mừng đến "nửa kia": "Chúc mừng em, ước mơ đã thành sự thật".