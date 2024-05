Chồng nói đi tập huấn nhưng lại âu yếm chia tay người đẹp ngay trước cửa... nhà nghỉ

Chuyến xe khách đường dài Nam Bắc chật kín người và hành lý, tôi thấy yên tâm khi ngồi cạnh mình là một thanh niên với vẻ hiền lành, chất phác hiện rõ trên khuôn mặt rám nắng. Anh nhiệt tình giúp tôi sắp gọn ba lô và túi quà tết để có chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái. Chưa kịp mừng vì có người đồng hành để chuyện trò suốt quãng đường di chuyển hàng ngàn cây số thì tôi đã phải một phen vất vả vì anh. Nguyên do là trông anh to cao, khỏe mạnh như vậy mà mắc chứng say xe chỉ sau chưa đầy 20 phút xe rời bến. Anh say đến mềm người, khiến tôi vừa chăm sóc anh, vừa phải cố thu mình lại để anh có chỗ nghỉ đỡ mệt.

Biết quê anh cách nhà tôi không đến 30 cây số nên tôi mạnh dạn nói dối là tôi xuống bến sau anh để đưa anh về tận nhà. Cùng với lời cảm ơn chân thành lúc tạm biệt, tôi đã có trong tay số điện thoại và lời hẹn sẽ tìm gặp tôi khi trở lại thành phố của anh. Rồi Tiến, anh thanh niên quen biết trên chuyến xe khách dịp về tết đó đã giữ lời hứa khi đến tận khu trọ của công nhân tìm tôi.