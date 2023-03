Chồng ngoại tình trong lúc tôi có thai, đến khi nhân tình của anh sinh con thì mẹ chồng lại đến tìm tôi nói lời sáo rỗng

Câu chuyện Quan Kế Huy đoạt giải Oscar 2023 nhờ bộ phim "Everything Everywhere All at Once" đã làm lay động khán giả Việt. Họ xúc động vì anh không từ bỏ ước mơ, và vì anh có người phụ nữ phía sau nuôi dưỡng ước mơ ấy.