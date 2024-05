Chồng mượn ô tô của anh vợ, cầm theo 20 triệu đi họp lớp đại học, nửa đêm mới mò về: thêm 1 chi tiết khiến vợ con sốc

Mọi năm, lớp đại học của chồng tôi đều tổ chức họp lớp rất hoành tráng. Toàn những địa điểm đắt đỏ trong thành phố, những bữa ăn trị giá ngang bằng chiếc xe máy tay hay những bữa rượu nồng nặc mùi tiền là điều mà chồng tôi hay kể về những cuộc họp lớp đó. Và lần nào, anh cũng đòi đi cho bằng được dù sau đó, gia đình phải lâm vào cảnh "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" suốt vài tháng sau.

Bất chấp vay tiền, mượn xe ô tô xịn để ra oai với bạn bè khi đi họp lớp

Năm nay, chồng tôi lại thông báo họp lớp vào đầu tháng 5. Tôi tính toán các khoản chi tiêu trong nhà, thấy còn dư ra 5 triệu, đinh ninh vậy là đủ rồi. Mọi năm, anh cũng chỉ đem từng ấy tiền đi thôi, dù khi về thế nào cũng thở than, bảo bạn bè giàu có, tiêu tiền như nước còn mình thì có vài triệu trong túi nên không dám hé miệng nói chuyện nhiều. Tôi bảo anh đừng đi nữa, đi họp lớp mà rước uất ức, khó chịu vào người thì đi làm gì, vừa phí tiền vừa mệt thân? Chồng lại chê tôi không học đại học, không có bạn bè giàu có thì làm sao hiểu được lý do anh đi họp lớp đều đặn. Bởi anh muốn tìm một cơ hội đổi nghề từ bạn bè mình, anh chán nản công việc hiện tại... Đủ lý do nhưng bản thân tôi thấy không lý do nào hợp tình hợp lí. Tất cả chỉ để bao biện cho việc "thích tụ tập" của chồng mà thôi.