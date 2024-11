Chồng mượn đình làm đám tang người vợ bị xe bồn cán ở TPHCM

Căn nhà trọ chật hẹp không đủ làm đám tang, anh Phạm Xuân Quang phải mượn nhờ Đình Tân Hưng (quận 12) để lo hậu sự cho người vợ bị xe bồn cán tử vong trên đường Phan Văn Hớn ngày 7/11. Ngày 8/11, nhiều người đã tìm tới Đình Tân Hưng (đường TTH21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để viếng đám tang chị Nguyễn Thị Ngọc G. (SN 1985). Chị G. cùng con nhỏ không may bị xe bồn cán vào ngày hôm trước, hậu quả khiến chị tử vong, con gái bị thương. Ánh mắt đượm buồn, thâm quầng sau một đêm không ngủ, thỉnh thoảng anh Quang (chồng chị G.) lại đưa tay gạt nước mắt khi trò chuyện với những vị khách tới viếng. Người dân tới chia buồn cùng anh Quang (Ảnh: Xuân Đoàn). "Chết lặng" Không khí tang thương bao trùm cả khu vực, những dòng người lần lượt vào thắp nén nhang cho người phụ nữ xấu số. Chia sẻ với Dân trí, anh Quang cho biết, anh và chị G. cưới nhau năm 2010, thành quả cuộc hôn nhân 14 năm có được là một người con gái (13 tuổi), hai con trai (9 tuổi và 3 tuổi). Song, không may khi hai người con đầu của anh chị bị câm điếc bẩm sinh. Anh Quang tâm sự gia cảnh hai vợ chồng đều khó khăn. Chị G. quê Cần Thơ, còn anh người TPHCM nhưng không có nhà cửa. Hai vợ chồng thuê căn nhà nhỏ ở ấp Nam Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để sinh sống. Hàng ngày anh đi làm shipper, vợ bán rau củ ở nhà kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, do căn nhà nằm ở đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại nên chuyện buôn bán của chị G. cũng chẳng mấy khấm khá. Ế ẩm kéo dài, chị G. đành đóng quầy chuyển qua làm nhân viên vệ sinh nhà cửa. Cứ ai đặt lịch dọn dẹp, chị đến nhận làm, thời gian rảnh còn lại chị phụ chồng đưa đón con. Anh Quang nhớ lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn). Nhớ lại buổi trưa định mệnh ngày 7/11, anh Quang kể, trong lúc đang chạy xe giao hàng cho khách ở quận 10 thì có một số điện thoại lạ, giọng nữ gọi đến nói người nhà anh bị tai nạn. Anh điếng người khi nghe hai chữ "chết rồi". "Lúc đó người tôi cứng đơ không nói được gì, hai tay run bần bật, rồi bên kia họ tắt máy. Tôi lấy hết bình tĩnh gọi lại để xác minh thông tin nạn nhân đi xe gì, nghe xong biết đúng là vợ con mình, lòng tôi như chết lặng", anh kể. Nhận hung tin, anh liền gọi cho người thân biết để đến hỗ trợ, còn bản thân tức tốc chạy xe đến hiện trường. Lúc này, tại nơi xảy ra vụ tai nạn trên đường Phan Văn Hớn (quận 12), vợ anh đã tử vong tại chỗ, người con gái bị thương ở chân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Con gái anh, bé N. là trường hợp khuyết tật nên phải học tại một ngôi trường ở quận 3. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm cũng là lúc vợ anh đi đón N. về. Khi hai mẹ con đang chạy xe về gần tới nhà thì bị xe bồn chạy cùng chiều cán. Hiện N. đã phẫu thuật ở chân xong và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Mượn đình làm đám, nhiều người xót xa Anh Quang cho biết, do căn nhà trọ chật hẹp, không đủ khoảng trống để làm đám tang cho vợ, anh đã nhờ phía dịch vụ mai táng (cũng là hàng xóm của anh), hỏi mượn Đình Tân Hưng để chỗ làm đám tang và được bên đình đồng ý. Đây cũng là nơi thường tổ chức đám tang cho những người có gia cảnh nghèo khó. Tại tang lễ, không chỉ có người thân, bạn bè mà cả những người xa lạ cũng tìm tới chia buồn với gia đình anh Quang. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Ngọc Huệ (SN 1994, huyện Hóc Môn), ghé qua Đình Tân Hưng để viếng tang, chia buồn cùng mất mát của gia đình anh Quang. Chị Huệ cho biết, tối qua chị lướt mạng xã hội thấy thông tin về vụ tai nạn giao thông, xót xa cho hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, nhiều đồng nghiệp ở công ty chỗ chị làm việc cũng đã gửi tiền phúng điếu nhờ chị Huệ đem đến cúng hương. Chị Mỹ Lệ (SN 1979, quận 12), cho biết, sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Trưa 7/11, chị Huệ có ra xem nhưng không biết nạn nhân là ai, quê ở đâu,... Đến tối, chị thấy trên mạng xã hội thông tin về nạn nhân nên đã trao đổi với một số người trong khu phố, quyên góp hỗ trợ cho gia đình. Nhiều người xa lạ tới thắp nén nhang cho chị G. (Ảnh: Xuân Đoàn). "Ban đầu tôi liên hệ xin số điện thoại của người chồng, tính sẽ chuyển khoản để chia sẻ cùng gia đình. Thế rồi sợ làm phiền anh trong lúc tang gia bối rối nên tôi quyết định ghé trực tiếp để viếng cũng như để xem có thể giúp đỡ được gì thêm cho gia đình không", chị Lệ nói. Tại tang lễ, chị Lệ xúc động khi thấy những đứa con của chị G.: "Nhìn ánh mắt các cháu hồn nhiên mà tôi đau lòng quá. Các cháu còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ nhưng rồi mai đây cuộc sống các cháu đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn", người phụ nữ bày tỏ. Là hàng xóm của vợ chồng anh Quang tại ấp Nam Lân, anh Lê Trọng Tài (SN 1987) cho biết, vợ chồng anh Quang đã thuê trọ sinh sống tại khu vực khoảng 10 năm. Cuộc sống chật vật nên hai vợ chồng rất chịu khó làm ăn, bươn chải và sống chan hòa với bà con địa phương. "Mặc dù Quang chỉ đến thuê trọ ở nhưng bà con lối xóm vẫn xem gia đình Quang như một thành viên trong xóm. Mấy đứa con của hai vợ chồng rất lễ phép nên mọi người đều thương yêu, có đồ ăn là mang tới cho", anh Tài nói. Anh Tài cũng cho biết thêm, ba của anh Quang bị bệnh tim, tối qua khi nghe tin dữ liền ông liền ngất xỉu và được bà con hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, sau khi làm đám tại Đình Tân Hưng, sáng 10/11, gia đình sẽ đưa chị G. về quê ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để an táng. Như đã đưa tin, khoảng 12h30 cùng ngày, xe bồn trộn bê tông biển số 51E-042.64 do nam tài xế lái trên đường Phan Văn Hớn hướng từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 1. Khi đến giao lộ với đường Tân Thới Nhất 08 (phường Tân Thới Nhất, quận 12), phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy biển số 81T3-3925 do chị Nguyễn Thị Ngọc G. (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cầm lái, phía sau chở con gái tên Phạm Ngọc Kim N. (13 tuổi) đang chạy cùng chiều. Tai nạn làm hai mẹ con ngã xuống đường, người mẹ bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ, người con gái bị thương được đưa vào bệnh viện. Liên quan vụ việc, hiện Công an đã tạm giữ tài xế xe bồn để điều tra.