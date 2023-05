Chồng Minh Hằng chỉ được ăn sáng cùng vợ khi đi du lịch dù chi 20 triệu/đêm villa

Your browser does not support the video tag.

Minh Hằng du lịch Bali cùng chồng, thoải mái diện đầm cổ sâu, giày đế độn.

Bên cạnh giới thiệu về cảnh đẹp Bali, Minh Hằng chia sẻ thêm về cuộc sống 2 vợ chồng. Ăn sáng cùng ông xã, Minh Hằng cho biết 2 vợ chồng hiếm khi ngồi ăn sáng cùng nhau vì lệch giờ làm việc.



Khoảnh khắc hiếm hoi người đẹp ngồi ăn sáng cùng chồng.

Diễn viên Gọi Giấc Mơ Về cho biết: "Nói thiệt là chỉ khi đi du lịch thì ông chồng của tui mới được ngồi ăn sáng với tui kiểu này thôi. Vợ nghệ sĩ, chồng văn phòng là vậy đó. Vì đang bầu bí nên đi du lịch chủ yếu là nghỉ dưỡng chứ không phải đi phượt như hồi xưa lúc còn mới yêu, hay lúc còn trẻ. Nên ưu tiên hàng đầu của 2 vợ chồng là lựa chọn resort có không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên".

Minh Hằng không ngại tiết lộ giá thuê villa lần này hơn 20 triệu/đêm, chưa tính các chi phí khác.



Minh Hằng thoải mái tiết lộ chi phí du lịch đắt đỏ của mình.