Chồng livestream đánh tới tấp vợ mang bầu: 'Bố mẹ xem được thì đón nó về'

Chiều 2/01, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Trung xác nhận với Vietnamnet, cơ quan công an đang điều tra, xác minh nội dung đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn phường.

"Phía công an phường đã tiếp nhận và đang xác minh clip xảy ra ở địa điểm nào của phường để xử lý", ông Trung thông tin.