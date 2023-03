Chồng khóc lóc, quỳ xuống chân xin tha thứ sau mỗi lần đánh tôi

Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con, chỉ có điều anh ấy rất nóng tính. Mỗi lần cáu giận, anh ấy sẽ không làm chủ được bản thân, ai khuyên can thế nào cũng không được. Và tôi luôn là người "chịu trận" những lúc như thế.

Ra đường chẳng may va chạm xe cộ, chồng tôi thường cáu gắt, không ngại cãi nhau qua lại. Sợ to chuyện rồi xảy ra xô xát, tôi nhanh chóng vào can thì bị chồng đẩy ngã sõng soài. Anh ấy thậm chí còn bỏ đi, mặc kệ vợ ngồi giữa phố, người qua đường phải đỡ tôi dậy.

Chồng tôi mỗi khi không làm chủ được cơn nóng giận lại trút lên người tôi. (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Ở cơ quan bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay bị sếp gây khó dễ, mọi bức xúc chồng tôi đều trút về gia đình. Lần nào cũng vậy, vừa vào nhà, anh ấy đã vùng vằng, động vào cái gì cũng thấy khó chịu, chê trách. Biết tính anh, tôi mặc kệ cho tự nguôi ngoai thì bị trách là không quan tâm đến chồng. Mà hỏi thăm thì anh ấy lại có cớ quát mắng, gây sự với tôi.