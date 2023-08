Chồng kém 13 tuổi bỏ Britney Spears: Chuyện tình cổ tích giữa đời thực chấm hết

Vụ ly hôn chắc chắn khiến nữ ca sĩ cô đơn, càng tổn thương sâu sắc hơn và đau lòng. Những người xung quanh cô hiện vô cùng lo lắng về những gì sẽ xảy ra với giọng ca Baby One More Time sau khi Asghari rời bỏ cô. Đối với người thân và bạn bè của Britney, Sam giống như chiếc nạng duy nhất để người đẹp sinh năm 1981 dựa vào.

Sau khi đệ đơn ly hôn, Sam đối mặt với sự chỉ trích và tấn công từ những người hâm mộ Britney nhưng mọi ồn ào sẽ chìm dần theo thời gian. Tuy nhiên, hậu quả đối với Britney nặng nề hơn nhiều. Cô không chỉ mất chồng mà còn mất đi người ủng hộ mạnh mẽ nhất.

Các nguồn tin thân cận với Britney cho TMZ biết Sam đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô. Anh ra khỏi biệt thự và chuyển đến chỗ ở mới trước khi đệ đơn ly hôn.

Liên quan đến vụ kiện quyền bảo hộ, mối quan hệ giữa Britney và gia đình không mấy tốt đẹp. Cô không nói chuyện với bố và các anh chị em. Người đẹp dường như đã hàn gắn với mẹ ruột, bà Lynne, vào tháng 5 nhưng sau đó lại có thông tin mối quan hệ tồi tệ đi. Các con trai chuyển đến Hawaii mà không nói lời tạm biệt. Britney bị các con phớt lờ trong thời gian dài.

Hiện tại, Britney ở một mình trong biệt thự. Cô có đội ngũ an ninh và nhân viên nhưng họ không đủ thân thiết để giúp vực dậy tinh thần. Điều này khiến những người quan tâm nữ ca sĩ cảm thấy lo lắng bởi mọi người biết cô không có khả năng tự xử lý các vấn đề.

Daily Mail dẫn nguồn tin trong gia đình Spears tiết lộ bà Lynne giận dữ khi Sam bỏ rơi con gái bà. Bà từng tin vào lời hứa của Sam rằng sẽ sát cánh bên Britney dù ốm đau hay khỏe mạnh.

Bà Lynne cũng được cho là đang thúc giục con gái 42 tuổi rời Los Angeles về quê nhà ở Kentwood, Louisiana, sống cùng bà để có người cùng chữa lành vết thương lòng.

Một rắc rối khác mà Britney phải đối mặt là cuốn hồi ký The Woman in Me dự kiến ra mắt vào ngày 24/10 tới. Một trong những trọng tâm của cuốn sách là mối tính với Sam Asghari. Kết thúc có hậu trong cuộc hôn nhân là yếu tố thiết yếu để nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu và âm nhạc cứu rỗi con người. Đau đớn thay, với thực tế hiện tại, có vẻ cuốn sách trở thành lời nhắc nhở đáng xấu hổ về mối tình lãng mạn dang dở.

Theo Tiền Phong